شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي عبد الخالق تبدأ اختبارات القبول لورشة التمثيل بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الدكتورة هنادي عبد الخالق أستاذة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية اختبارات القبول لـ "ورشة التمثيل" بمهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض وإدارة الفنان ياسر صادق، والتي تحمل اسم الفنانة الكبيرة والقديرة "سميحة أيوب".



الدكتورة هنادي عبد الخالق تبدا اختبارات ورشة التمثيل

وتقدم لورشة التمثيل ( 526 ) متدرب من أعمار مختلفة، وقامت الدكتورة هنادي عبد الخالق بعمل مقابلات شخصية لاختيار العدد المناسب الذي من المقرر مشاركته في الورشة لتدريبهم وتستمر الاختبارات في جميع الورش خلال الاسبوع الجاري لانتقاء المتدربين في ورش الإخراج والتأليف والإلقاء والسينوغرافيا.



اختبارات ورشة التمثيل



اختبارت ورشة التمثيل



الدكتورة هنادي عبد الخالق مدربة ورشة التمثيل



المتقدمون للاختبارات



المتقدمون لورشة التمثيل



بدء الاختبارات لورشة التمثيل



جانب من الاختبارات (2)



جانب من الاختبارات

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.