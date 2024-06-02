شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات فيلم عصابة الماكس قبل طرحه في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم عصابة الماكس للنجم أحمد فهمى البوسترات الدعائية الفريدة لأبطال العمل المقرر عرضه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، في نفس الوقت روح أبطال الفيلم لشخصياتهم التي يقدموها في الأحداث بنشر البوسترات على حساباتهم المختلفة بموقع إنستجرام.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

فيلم "عصابة المكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "مستر إكس"، وشارك فى بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وظهر في أحداثه عدد من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم.



احمد فهمى



روبي



لبلبة



اوس اوس



محمد لطفى

صلاح عبد الله



حاتم صلاح



احمد فهيم