شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عصام الشماع يتحدث في صالون "كلام ف السيما" عن تجربة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر أحمد الشماع نجل المخرج الراحل عصام الشماع صالون "كلام ف السيما "، والذي خصصه المخرج أشرف فايق للحديث عن تجربة الكاتب والمخرج عصام الشماع السينمائية ، ووضع له عنوان "عصام الشماع.. الطبيب الفيلسوف "، وذلك يوم الخميس 13 يونيو 2024 بسينما الهناجر، ويقدم أيضًا الصالون يوم 23 يونيو 2024 بسينما مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية.

سيكون ضمن ضيوف الصالون عدد من الفنانين المقربين من الراحل عصام الشماع ومنهم المخرج الكبير محمد فاضل ، والفنان ياسر علي ماهر ، والكاتب الصحفي اكرم السعدني.



صالون كلام ف السيما

الراحل عصام الشماع من مواليد عام 1955، وبدأت مسيرته في الثمانينات، وقام بتأليف أول عمل سينمائي له، وهو "طالع النخل" ، وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، وفي 2011 انتخب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

وقدم الشماع عبر مسيرته أكثر من 25 عملاً بين السينما والتليفزيون، حيث قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه، وهو من بطولة أحمد صلاح السعدني، داليا مصطفى، ريهام حجاج، عبد العزيز مخيون، والعمل من إخراجه وتأليفه، بالإضافة إلى مسلسل "قمر 14" وهو من إخراج وسيناريو وحوار الراحل، ومن تأليف منى رجب، وبطولة جيهان فاضل، محمود قابيل، وتامر هجرس، وصلاح عبد الله.

وكذلك مسلسل "نافذة على العالم" من إخراج وتأليف الراحل، ومن بطولة تامر هجرس، توفيق عبد الحميد، بوسي سمير، إلى جانب عدد من المسلسلات الأخرى، ومن أعماله أيضا : م"رجل من زمن العولمة"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و "راندفو"، كما قدم فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والإخراج له، وهى يحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".

وجدير بالذكر ان الصالون السينمائي "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان وليد قانوش، وبدعم من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وحضوره مجاني كخدمة ثقافية تقدمها الوزارة لرفع الوعي والثقافة السينمائية وتعريف الأجيال الجديدة برواد الفن المصري وصناع السينما.