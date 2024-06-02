شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: توم كروز يضع عينيه على أنجلينا جولى بعد فشله فى جذب شاكيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير تقرير جديد إلى أن النجم العالمى توم كروز يضع عينيه على زوجة براد بيت السابقة أنجلينا جولى بعد أن فشل فى جذب شاكيرا بابتسامته الساحرة، ووفقًا لمجلة Heat، يهدف نجم فيلم Mission: Impossible إلى العمل مع نجمة فيلم Maleficent فى مشروع قبل استكشاف علاقة رومانسية، ويُزعم أن جولى تشعر بنفس الشعور.

وفى حديثه مع المجلة، كشف أحد المصادر أن كروز وجولى أجريا محادثات على مدى السنوات القليلة الماضية حول البطولة معًا فى مشروع جديد، وبعد طلاقها من براد بيت، وتقدم أطفالهما الستة فى العمر، يعتقد كروز أن هذا هو الوقت المناسب للتقرب منها، ويرى أنها أيضا مستعدة لذلك، وهدفه الآن هو إقناعها بالعمل معه، وبعد ذلك سوف يدخل فى علاقة رومانسية معها، كما يحرص على أن يكون الأمر بالتدريج، لكنه يريد أن يخرجه من منطقة الأصدقاء.

وعلى جانب آخر، تستعد أنجلينا جولى للانتقال بشكل كامل إلى نيويورك فى أقرب وقت ممكن، حسبما زعم مصدر مقرب منها، حيث أمضت أنجلينا معظم عام 2024 فى نيويورك وسط معركة الطلاق المستمرة مع زوجها السابق براد بيت، ويقال إنها أصبحت تفضل الإقامة فى المدينة المزدحمة، وسئمت من العيش فى لوس أنجلوس.

وحسب ما أكد مصدر لموقع National Enquirer فإن أنجلينا عليها الانتظار حتى تنتهى من الأمور فيما يتعلق بحقوق الحضانة والزيارة، حيث يستغرق الأمر وقتا طويلا.

لا يزال الزوجان السابقان يتشاجران حول مشروعهما المشترك Château Miraval، مصنع النبيذ الفرنسى، حيث اشتراه الثنائى معًا قبل أن يعقدا قرانهما فى عام 2014، ويجادل "بيت" الآن بأن يتم منحه السيطرة على مصنع النبيذ، لامتلاكه 60% بينما تمتلك هى 40% عندما تزوجا، وكان الاتفاق أن تحصل منه على 10%، وهو اتفاق بنسبة 50/50 لكنه لم يحدث.

ويجمع براد بيت وأنجلينا جولي، ستة أطفال، مادوكس 22عاماً، باكس 19 عاماً، زهراء 18 عاماً، شيلوه 17 عاماً، والتوأم نوكس وفيفيان 15 عاماً، وعلى جانب آخر زعم محامو الممثلة العالمية أنجلينا جولى أن طليقها النجم العالمى براد بيت، كان يسيء معاملة الممثلة جسديا قبل حادث الطائرة عام 2016 الذى أدى إلى تقديمها طلب الطلاق، وفقا لملف جديد للمحكمة، ولم يرد بيت بعد على هذا الاتهام.