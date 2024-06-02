شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوي يسخر من نهائي دوري أبطال أوروبا على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمود البزاوي، على السخرية من نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهي أمس بتتويج نادي ريال مدريد الإسباني على حساب نادي دورتموند الألماني، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب ويمبلى بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ونشر البزاوي، صورة ساخرة له وهو يرتدي تيشيرت نادي ريال مدريد على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب "يا أوروبا اخضعي لسيدك بأسلوب أحسن من كدا"، وسرعان ما حصدت الصورة الكثير من التفاعل في التعليقات.



محمود البزاوي

ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد الريال



أحرز دانى كارفخال الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 74 من اللقاء، وأضاف البرازيلى فينيسيوس جونيور الهدف الثانى في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

ونجح الملكى الإسبانى فى تحقيق لقبه رقم 15 في دوري أبطال أوروبا وتعزيز رقمه القياسى كأكثر أندية القارة العجوز تتويجا باللقب، وأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات القارية.

يعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى: حراسة المرمى: كورتوا.خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، روديجر، ميندي.خط الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا.الهجوم: بيلينجهام، رودريجو، وفينيسيوس جونيور.

فيما ضم تشكيل بوروسيا دورتموند كل من: حراسة المرمى: كوبيل.خط الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.خط الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.