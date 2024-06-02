بطلة “ابنة السفير” نسليهان أتاغول تعيش قصّة حب في زمن الاحتلال

ابدت الممثلة التركية، نسليهان أتاغول، موافقتها مبدئيًا على بطولة مسلسل تاريخي بعنوان “الحب في أيام الاحتلال” من انتاج شركة القمر.

تدور أحداث المسلسل التاريخي في عام ١٩١٨.

والعمل، الذي لا يزال قيد الإعداد، من تأليف يلماز شاهين وبينار بيكبولات من أعمالهما التلفزيونية التي لا تنسى (حياتي الرائعة، رامو، علي رضا، حريم السلطان وسنوات الصفصاف)

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أعجبت بطلة “ابنة السفير” بقصّة المسلسل حيث تجسّد فيه شخصيّة امرأة روسية تدعى “فيرا جريجوف” التي تعمل كعميلة عند العدو لمصلحة الأتراك وسيتضمن المسلسل مشاهد تشويق واثارة”أكشين” لنسليهان، وهذا ما أثار اعجاب جمهورها خاصة انها تملك قاعدة شعبية كبيرة جدًا.