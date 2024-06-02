كارول سماحة بإطلالة خاطفة: “أعيش الحلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وظهرت من خلالها بإطلالة صيفية خاطفة للأنفاس ولقطات عفوية نالت إعجاب المتابعين.

تميّزت إطلالة كارول سماحة في الصور بالنعومة والقوّة في آن، حيث ارتدت كروب توب وبنطلون من اللون الأبيض بنقوش شفافة ما أعطى الإطلالة لمسة أنثوية مميّزة. ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياجًا من اللون البني الفاتح للعيون، ووضعت أحمر للشفاه بلون هادئ بتناسب مع إطلالتها.

وعلّقت كارول سماحة على الصور قائلةً: “أعيش الحلم”.

على صعيد آخر، تلتقي كارول سماحة لأوّل مرّة في مسيرتها الفنية الجمهور ومحبيها من الجالية العربية في العاصمة البريطانية لندن في حفل غنائي تحييه يوم الجمعة المقبل في 7 حزيران/يونيو.

وكانت كارول قد أعلنت عن الحفل المنتظر عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت بوستر الحفل وعلّقت قائلةً: “استعد للرقص، لندن! أول حفل لي في المدينة في السابع من يونيو ٢٠٢٤. انشروا الخبر ولنملأ القاعة!”.

الجدير ذكره أن كارول سماحة طرحت في الفترة الماضية أغنيتها الجديدة “بوسة” من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، الى جانب الأداء المميز للفنانة كارول سماحة بهذا النمط الموسيقي الذي يشبه شخصيتها وأسلوبها.

أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة، وتجسد كارول سماحة من خلاله دور مدبّرة منزل تقع في حب صاحب البيت الذي تعمل فيه وتذهب بأحلامها إلى علاقة ممكن بينها وبينه بعد سماعها مكالمة هاتفية بينه وبين والد زوجته يخبره خلالها أنه يريد الطلاق من ابنته لتفاقم المشاكل بينهما واستحالة حلّها.