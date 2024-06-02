أحمد ماهر وابنه ضيفا عمرو الليثي في "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في العاشرة مساء الاحد المقبل من برنامج "واحد من الناس" علي قناة الحياة، الفنان والنجم الكبير أحمد ماهر، والذي قدم العديد من الأدوار الفنية المتميزة ومسلسلات تعد علامات لتاريخ الدراما المصرية، بحضور نجله الفنان محمد أحمد ماهر، في حلقة فنية خاصة ولأول مرة.

ويتحدث النجم الكبير أحمد ماهر، عن نشأته وهو ابن منطقة بولاق ابو العلا، وماذا كان يعمل قبل الفن وأسرته واولاده وامنيته ان تكون له بنت، وعن بدايته الفنية يتحدث وأول أعماله وكيف تعامل مع رفض والده ان يكون ممثلا ، والصدفة التي جمعته بابنه محمد في مسلسل حديث الصباح والمساء ، وعشقه للأعمال التاريخية والدينية وأصعب شخصية تاريخية ودينية قدمها خلال مسيرته الفنية.

كما يتحدث أحمد ماهر، عن زوجته الاعلامية وفاء ماهر، وكيف تعرف عليها والسر فى الزواج الناجح؟ وهل هو سي السيد فى البيت، و عن ابنه محمد ومسيرته الفنية واخر أعماله بمسلسل حق عرب.

ويكشف نجله الفنان محمد ماهر، عن بدايته الفنية وأهم الأعمال في مسيرته، وعلاقته بوالده وطفولته، وتخرجه من كلية العلوم واول أعماله الفنية ؟ وهل صحيح ان الفنانة سميرة أحمد هى التي رشحته لمسلسل أميرة فى عابدين والعديد من الاسرار والكواليس واخر أعماله بمسلسل "حق عرب ".

يذاع واحد من الناس، اليوم، الاحد في العاشرة مساء علي الحياة.