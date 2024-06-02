نسرين طافش: "ملقيتش الراجل اللي يستاهلني.. وكتار عروض الزواج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نسرين طافش، إنها تفضل أن تصف نفسها بـ امرأة واعية لا ذكية، موضحة أن الذكاء مرات يكون سلبيا أو إيجابيا، لكن الوعي بالضرورة شيء إيجابي.

وتابعت في حوارها مع برنامج كتاب الشهرة تقديم المذيع علي ياسين على قناة الجديد: "بعض الرجال ضعفاء الشخصية الطاقة الذكورية اللي عندهم غير متزنة، يخافوا من المرأة اللي الطاقة الأنثوية فيها نضج ومتزنة، لأن عندها هامش من الحرية كبير واستقلالية كبيرة وده ممكن يهدد ثقتهم بنفسهم".

وأضافت نسرين "الرجل الحقيقي يحب المرأة الواعية ويحترمها، وما لقيت الرجل اللي بحسه بيستاهل نسرين، مش عارفة هلاقيه ولا لأ، وللأمانة مش متشائمة بس قادرة أعيش حياتي بدون رجل، الحياة أجمل لما بيكون معي رجل بس مش أي رجل، فـ أنا لا أسعى إني أتزوج لإن الزواج سهل، لو بدي أتزوج فيني أتزوج هلأ بس القصة مع مين بدي أكون ويكون شريك الدرب وإضافة لحياتي".

وأشارت نسرين إلى أنها تتلقى الكثير من عروض الزواج طوال الوقت، مثل أي بنت جميلة "كتار عروض الزواج وعلى طول، مش أنا بس أي بنت جميلة بيجيلها عروض زواج كتير".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طُرح لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.