زوج ياسمين رئيس يكشف عن صورة جديدة من كواليس حفل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز زوج الفنانة ياسمين رئيس عن صورة جديدة من كواليس حفل الزفاف الذي أقيم بالقلعة يوم الخميس الماضي واقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن المقربين من العروسين.

ونشر أحمد صورة من جلسة تصوير كانا قد خضعا لها على هامش حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وتواصل الفنانة ياسمين رئيس إثارة الجدل بنشرها صور ومقاطع فيديو تتضمن رسائل غامضة كان أخرها مقطع فيديو لأحد المؤثرين على "السوشيال ميديا" وهو يتحدث عن المشاكل الزوجية، وتضمن الفيديو الرسالة التالية: "أسوأ رجل في العالم هو الرجل اللي بيجعل بيته من زجاج، يعني مشاكل بيتك أو تفاصيل بيتك وأسرتك كلها تكون عند الغير"، كما نشرت صورة أخرى تضمنت رسالة فلسفية: "المعارك الوهمية مع الناس التافهة تعطلك عن حياتك وتشتت تفكيرك وتعيق خططك، كان للبدو قديمًا حكمة شهيرة تقول (الرمح غالي والفريسة ذبابة)".

يذكر أن أخر مشاركات ياسمين رئيس كانت بمسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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