نسرين طافش عن التحرش: "لو شفت حد لابس مش حلو غض النظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة نسرين طافش ضيفة على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه المذيع علي ياسين على قناة الجديد، وتحدثت في الكثير من الموضوعات الفنية والشخصية.

وبسؤالها هل تعرضت يوما للتحرش، قالت "اتعرضت للتحرش طبعا زي أي بنت في الطريق، شباب ممكن يكونوا وقحين وتحاول البنت توقفهم عند حدهم، لكن بيتمادوا، وبمواقف معينة بتضطر البنت تمشي".

وتابعت نسرين "مشكلة صعبة إن الرجل يبيح لحاله التحرش بأي أنثى مرت بجانبه، بعض الناس بيحطوا الحق على ملابس المرأة محتشمة ولا لأ، طب المحجبة بيتحرشوا بيها والسافرة كمان، القصة مالها علاقة بلبس المرأة، الحيوان هو الكائن الوحيد اللي ما بيقدر يتحكم في غريزته، هل إنت حيوان أم إنسان، حتى لو شفت حد لابس لبس مش حلو غض النظر".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طُرح لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.