دفعت 4 ملايين جنيه.. نسرين طافش تكشف تفاصيل تعرضها للنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه المذيع علي ياسين على قناة الجديد، أمس السبت 1 يونيو، الفنانة نسرين طافش، والتي تحدثت عن تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية والفنية.

وعلقت نسرين على ما تردد مؤخرًا بشأن منع مطار القاهرة لها من السفر إلى دبي، بسبب اتهامها بقضية توقيع على "شيك" بدون رصيد، والحكم عليها بالسجن 3 سنوات، قبل أن تنتهي القضية بالتصالح ودفع المبلغ: "كتير مبسوطة انك سألتني هذا السؤال، أنا ما علقت ولا تعليق عن موضوع القضية، ما حكيت لأن كنت مستنية قرار المحكمة، والقضاء المصري عادل وكلنا بنحترمه، وكان حاصلي قضية نصب، فيه إنسانة دخلتها على حياتي، كانت بالنسبة لي مثل أمي".

وأضافت "تعرفت عليها أول ما جيت على مصر فهمتني انها صديقتي المقربة، وهي في عمر أختي شهرزاد الكبيرة، وكانت تقولي أنا مثل أمك وكانت ثقتي بها فظيعة جدا، عرضت عليا تكون مديرة أعمالي، ما مضيت معاها عقد، وبدأت تتعامل معي على هذا الأساس، بعد فترة من الثقة، كنت ماضية على شيكات على بياض لتشطيب البيت لأن كان عندي سفر على سوريا".

وأوضحت نسرين "كتبت كام شيك على بياض وقالتلي سيبيهم في مكان لو احتجت للشديد القوي هاخد منهم واحد، نزلت على سوريا رجعت ملقيتش دفتر الشيكات بالكامل، هي زورت شيك واحد، وحطت 4 ملايين جنيه وهي ما لها حق فيهم إطلاقا، ولما رجعت شكيت في الشغالة ومشيتها، وهذا الحكي مدون في المحاضر، واكتشفت انها بيعتني قطعة أرض بسعر مختلف عن السعر الحقيقي، وصار خلاف بينا، ورفعت عليها قضية نصب واحتيال وحتى تلوي ذراعي قدمت الشيك وكتبت فيه 4 مليون".

وأكدت نسرين أنها تعلمت درس قاسي من هذا الموقف، وهو ألا تثق ثقة عمياء بأي شخص "بعض الأشخاص بيخدعوك وتصدقهم وتفتكرهم طيبين مثل ما أنت طيب، وكنت ضحية الثقة اللي ما كانت في محلها، اضطريت ادفع المصاري، وأكيد فيه عندي حق وما أنا ساكتة عنه، رافعة عليها الكتير من القضايا".

وأشارت نسرين إلى وجود مقولة "القانون لا يحمي المغفلين"، وشددت على وقوف كثيرين إلى جوارها في هذه الأزمة "اللي وقف جانبي كتير من الناس، ودفعت الـ4 مليون بس فيني أقولك -لا تسألني تفاصيل- ما انضريت ولا اتأذيت ولا 1% من اللي صار".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طُرح لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.