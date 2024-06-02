نسرين طافش تكشف حقيقة طلبها "أسد" ببث مباشر على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة نسرين طافش، أن ما تم تداوله بشأن بث مباشر ظهرت خلاله على تطبيق تيك توك، وطلبها من المتابعين هدية "الأسد"، كان هدفه إثارة البلبة، وقام به باحثون عن "التريند".

وتابعت في حوارها مع برنامج كتاب الشهرة على قناة الجديد: "فيديو مجتزأ وانعمل بهدف إثارة البلبة، والناس اللي عملته سمتهم جوعانين وشحاتين التريندات، لأنهم كتبوا كلام بشع وغير حقيقي، كنت طالعة بلايف على إثر حادثة الاتجار في الأطفال واللي بيتم اغتصابهم، كان اللايف بعنوان كيف تقدر تستخدم السوشيال بشكل واعي لتحمي أطفالك، ودي قضية موجودة في كل مكان".

وشددت نسرين على أن قضية الإتجار بالأطفال شائكة وقديمة جدا، موجودة بالعالم كله، ويتم التعتيم عليها لصالح المافيا التي تقوم بهذه الأمور، موضحة "تم نشر الفيديو بقصدية حتى ما تطلع فنانة لها جماهيرية وتحكي عن موضوع الاتجار بالأطفال، رغم أن الفيديو حكينا فيه عن الصحة والرشاقة، وبسأل هون من له مصلحة يعتم على ساعة ونص من الحديث وتوعية للناس، ويجتزأ مقطع كنت بمزح فيه، وهذا اللايف تاني لايف في حياتي على تيك توك ما كان فيه مناظرة ولا تحديات سخيفة".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طُرح لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.