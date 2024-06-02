شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان منير العرقي مديرا لمهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار وزارة الشئون الثقافية بتونس على الفنان منير العرقي ليكون مديرا لـ مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الخامسة والعشرين، والتي ستنطلق في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2024.

الفنان منير العرقي من أوائل خريجي المعهد العالي للفن المسرحي وعمل في التدريس وقدم عددا كبيرا من المسرحيات في الشركات الخاصة وفي المسرح الوطني ومركز فن العرائس وافتتح مهرجان الصحراء الدولي ومهرجان قرطاج الدولي وإدارة مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف بالاشتراك مع الراحل علي مصباح ونبيل ميهوب ودار الثقافة ابن خلدون ودار الثقافة ابن رشيق وإدارة المسرح كما تولى عضوية هيئة ايام قرطاج المسرحية على مدى دورات متتالية ويعد تعيينه مديرا لهذا المهرجان العريق تتويجا مستحقا لمسيرة طويلة إدارة وابداعا.

الفنان منير العرقي مديرا لايام قرطاج المسرحية

وتعلن إدارة المهرجان الجديدة، فتح باب الترشيحات للعروض الدولية والتونسية والاعلان عن الندوة الفكرية للمهرجان، وابواب المهرجان تشمل المسابقة الرسمية والعروض الموازية وعروض المهجر ومختبرات السجون والإصلاح وعروض الشارع ، وكان قد شارك الفنان التونسي الكبير منير العرقي فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمسرحية "مايراوش" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان فى دورته الثلاثين .



