شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال جمعت سارة أبى كنعان بزوجها قبل زفافهما وقصة مرض أصابها فى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان متابعيها على السوشيال ميديا بصوراً من حفل زفافها على الفنان اللبناني وسام فارس، وهى الصور التي تم تدوالها بصورة كبيرة خاصة أن الثنائى سبق وكونا ثنائياً ناجحاً معاً في عالم التمثيل مثلما نبرز في السطور التالية حول أهم الأعمال التي جمعتهما قبل زواجهما.



سارة ابى كنعان وزوجها



من بين أبرز الأعمال التي جمعتهما معاً مسلسل "بالقلب" عام 2019، وقدما فيه دور حبيبين، وفي العام التالى 2020، قدما مسلسل حمل اسم "ثورة الفلاحين".

في حين العام الماضى 2023، تشاركا سوياً في بطولة مسلسل "الثمن" الذي لاقى نجاحا كبيرا، وشاركهما البطولة عدد من النجوم منهم رزان جمال وباسل خياط.



سارة وزوجها





قصة سارة أبى كنعان مع المرض

ومما جعل حفل زفاف الثنائى مناسبة مميزة بالنسبة لمتابعيهما أيضاً المرض الذى سبق وألم بالممثلة اللبنانية سارة أبى كنعان وروت حكايات عنه في وقت سابق حينما تطرقت لفترة طفولتها وشبابها مؤكدة أنها كانت مصابة بمرض في عمودها الفقرى كان يستلزم منها أزياء خاصة مع ارتداء كورسيه طوال الوقت حتى في حالة النوم من أجل الضغط على عمودها الفقرى ومعالجته، خاصة أن المرض كان Scoliosis، والذى كان يؤثر سلباً على استقامة العمود الفقرى.