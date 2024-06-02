شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صراع الحموات ومشاكل إسلام جمال وبسمة داود فى برومو الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة dmc البرومو برومو توشيقى جديد لمسلسل الوصفة السحرية بطولة شيرى عادل وإسلام جمال وعمر الشناوى، وإخراج خيرى سالم، والمقرر عرضه بدءا من يوم 8 يونيو الجارى، حيث كشف البرومو عن صراع الحموات بين سلوى عثمان ولقاء سويدان والتي تجسد شقيقة اسلام جمال في الاحداث حيث تقطن في نفس المجمع السكنى الذى يسكن فيه جميع أبطال العمل.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

