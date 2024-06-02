شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعلن تأجيل طرح أغنيته الجديدة حدادا على وفاة والدة الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المطرب عمر كمال تأجيل طرح أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم أنا بطل السوق، وذلك حدادا على رحيل والدة صديقه المطرب محمود الليثي، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، قائلا: تأجيل نزول أغنية "بطل السوق" المقرر نزولها اليوم لظروف وفاة والدة الفنان محمود الليثى "رحمة الله عليها"



الليثى وعمر كمال

ويتلقى اليوم المطرب محمود الليثي وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات.

وشيع المطرب الشعبي محمود الليثي جنازة والدته، من مسجد الحصري، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال