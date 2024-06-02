شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يؤجل طرح أغنية بابا الشغلانة بسبب وفاة والدة الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان سعد الصغير تأجيل أغنية "بابا الشغلانة" الذى كان من المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالي بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثى، وعلق سعد على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك : تأجيل أغنيه بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي وكل نفس ذائقة الموت في الجنه يا امي ان شاء الله .





ويتلقى اليوم المطرب محمود الليثي وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات.

وشيع المطرب الشعبي محمود الليثي جنازة والدته، من مسجد الحصري، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال

وانتهى مؤخرا الفنان سعد الصغير من وضع اللمسات الأخيرة لأحدث أغنياته التي تحمل اسم "بابا الشغلانة" والمقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات محمود على، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق