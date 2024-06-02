زيزي مصطفى.. الخيانة وراء وفاة بطلة "البوسطجي"

ياسر رشاد - القاهرة - في ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، التي تركت بصمة مميزة بأعمالها المتنوعة التي رسخت بأذهان محبيها، كما أنها سلكت مشوارها الفني في بداية شبابها وتركته برحيلها فقط عام 2008، رغم عدم تمكنها من تحقيق عمل بطولة مطلقة لها طوال مسيرتها .

أسرار في حياة زيزي مصطفى:

ترصد لكم "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" أبرز المعلومات عن النجمة الراحلة زيزي مصطفى.

زيزي مصطفى

زيجات زيزي مصطفى:

تزوجت زيزي مصطفي ثلاث مرات، واشترك عنصر الحب بينهما، هم: تزوجت في سن مبكرة من مهندس بحري وأنجبت ولدًا وبنتًا.

وتزوجت من الفنان الشهير محمد خيري، بعد قصة حب كبيرة، وكان من أهم أفلامه، العمر لحظة بطولة ماجدة عن حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وابتعد محمد خيري عن التمثيل لفترة، وقع الانفصال بينهما، لإنشغالها الشديد في مجال الفن وحبها الكبير له.

تزوجت للمرة الثالثة من الفنان يسري مصطفى عام 1982 ولم يستمر زواجهما طويلًا ووقع الانفصال واحتفظا بعلاقة الصداقة بينهما.

تحدثت الفنانة تغريد فهمي عن سبب وفاة الفنانة زيزي مصطفى تصريحاتها سابقًا: "توفت بسبب فنانة موجودة دلوقت في الوسط، لأنها كانت متجوزة يسرى مصطفى وكان تعبان جدًا وكانت زيزي قاعدة جنبه الفترة دي ولما شد حيله في ممثلة اتجوزها وزيزي مأعلنتش بقيت أنا اللي عارفة وهي عارفة ومحدش يعرف".

وتابعت تغريد فهمي: "الممثلة دي كنا بنشوفها وبنسلم عليها وزيزي الموضوع أثر فيها نفسيًا وانهارت لما الموضوع بدأ يتعرف شوية فزعلت مع إنها كانت من النوع الحمولة، كنت بكلمها قبلها بساعة وكانت بتقولي اعمل أي مع يسري كنت انا اتكلمت معاه الله يرحمه وندم جدًا لأنها كانت متجوزاه عشان تشتغل وبقت تقولوا كلملي مخرجين ومنتجين ولما معملش ده سابته".

من ناحية أخرى، اسمها الحقيقي زينب مصطفى نصر، واشتهرت بـزيزي مصطفى، ولدت في 2 يونيو 1945، حصلت على دبلومة فى الإذاعة المصرية، ثم بدأت العمل فى مجال الفن مبكرًا، حيث كانت تبلغ من العمر 16 عامًا؛ من خلال مشاركتها في فيلم "بين السماء والأرض" مع الفنانة هند رستم.

بلغ رصيدها الفنى نحو 44 فيلمًا سينمائيًا، وما يزيد على 150 مسلسلًا وسهرة وتمثيلية تليفزيونية وإذاعية.

ومن بين أفلامها الأخرى المهمة أيضًا أفلام مثل: "المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائرالفجر، وحرامية فى كى جى تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات"، ونقطة الانطلاقة الحقيقية كانت بمشاركتها في فيلم "البوسطجي"، أمام شكري سرحان وصلاح منصور.

أعمال زيزي مصطفى الدرامية:

من أبرز المسلسلات التي شاركت فيه: "أبنائى الأعزاء.. شكراً، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة".

حياة زيزي مصطفى الشخصية:

تزوجت زيزي مصطفى في عمر صغيرة، من مهندس بحري ولديها بنت وولد، ثم تزوجت بالفنان محمد خيري، ثم يسري مصطفى لكنها انفصلت عنه، وتوفيت في 13 فبراير عام 2008، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز الـ 62 عامًا.

رحيل زيزي مصطفى:

رحلت عن عالمنا المبدعة الفنانة زيزي مصطفى في 13 فبراير 2008 في منزلها بمصر الجديدة، إثر تعرضها لنوبة قلبية حادة عن عمر ناهز 62 عامًا، ورغم رحيلها إلا أنها لازالت تشغل مكانة كبيرة في قلب الجمهور وتركت مسيرة فنية قيمة تتعلم منها الأجيال.