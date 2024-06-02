"القومي للمسرح" يحتفل بذكرى ميلاد زيزي مصطفى

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة زيزي مصطفى، وذلك استمرارًا في التأريخ الموثق لذكرى ميلاد ووفاة الراحلين من القامات الفنية المصرية، وذكرى ميلاد الفنانين الحاليين المستمرين في عطائهم الفني، بهدف التعريف والتذكير بعظماء الفن المصري، وتخليد تلك الذكرى باعتبار هؤلاء المبدعين رموزًا وقدوة للأجيال الحالية والمقبلة.

وأعد المركز القومي للمسرح، بوسترا خاصًا، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الفنانة القديرة، التي أصبحت أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الحديثة.

أهم المحطات في حياة زيزي مصطفى

ولدت لأسرة تحب الموسيقى والفن، حصلت على دبلوم الفنون التطريزية، ثم اختارها المخرج صلاح أبوسيف وهى فى الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة فى فيلم "بين السماء والأرض".

تعرف جمهور السينما المصرية عليها أكثر فى فيلمها التالي "المراهقات"، الذى شاركت فى بطولته مع الفنانة ماجدة، قبل أن يختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم "البوسطجى" الذى كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية على الشاشة الكبيرة، وذلك فى 1968 أمام شكرى سرحان وصلاح منصور، ويعد الفيلم من علامات السينما المصرية،

بلغ رصيدها الفنى حوالى 44 فيلماً سينمائياً، وما يزيد على 100 مسلسلاً وسهرة وتمثيلية تليفزيونية وإذاعية، وقد دخلت عالم التمثيل فى سن مبكرة، ومن أفلامها الأخرى: "المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائرالفجر، وحرامية فى كى جى تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات".

ومن المسلسلات التليفزيونية التى شاركت فيها : "أبنائى الأعزاء.. شكراً، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة".