نسرين طافش: والدتي محجبة ولا أفكر في ارتداء الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نسرين طافش إنها تحترم الناس الذين يفكرون في الحجاب عن قناعة وتقدر مشاعر من ترتدي الحجاب مجبرة، وتفهم من ترتديه ولا تعرف سبب ارتدائها له.

وتابعت نسرين في حوارها مع برنامج "كتاب الشهرة" المعروض على قناة الجديد "أنا كـ نسرين ما بفكر أحط حجاب، والدتي محجبة وكان عندي أخت محجبة وتخلت عن الحجاب، كانت مقتنعة وبعدين ما بقت مقتنعة وبحترم قرارها".

وأضافت أن لديها صديقات محجبات ولا تقطعن الصلاة، وينصحونها بارتداء الحجاب، موضحة "بيقولولي إنه هيطلع حلو عليكي، وأنا ما بحب اللي بينصح بالحجاب بأسلوب ترهيبي وأنه هتفوتي جهنم، ده شيء بإيد رب العالمين كأنهم هما اللي بيقرروا مين يفوت جنة ومين جهنم، فيه ناس بينصحوني بيني وبينهم، لكن أنا حتى الآن ما بفكر فيه، ممكن يوم ما أفكر فيه".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طُرح لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.