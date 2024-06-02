بصور تجمعهما.. ميرنا نور الدين تحتفل بعيد زواجها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بعيد زواجها الأول، ونشرت صور تجمعها بزوجها عمر عطية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وعلقت ميرنا على الصور قائلة: "بعد مرور عام، معا إلى الأبد، عيد زواجنا الأول"

واحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بزفافها على رجل الأعمال عمر عطية العام الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين مسلسل "الحشاشين" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي

مسلسل "الحشاشين" بطولة: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، سامي الشيخ، نيقولا معوض، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج بيتر ميمي.