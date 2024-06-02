تكريم محمود رشاد وسوسن بدر ونشوى جاد بعد عرض "أم الدنيا 2" في الكاتدرائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الكاتدرائية المرقسية في العباسية، مساء أمس السبت 1 يونيو 2024، تكريم القائمين على السلسلة الوثائقية "أم الدنيا – إحنا مين؟"، ضمن احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بحضور كوكبة من نجوم الفن والمشاهير من مختلف المجالات.

وقام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، بمنح التكريم لكل من: النجمة سوسن بدر، المخرج محمود رشاد، والدكتورة نشوى جاد رئيسة مجلس إدارة شركة وإتش إت.

وكتب الفقي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تعليقا على تكريم نشوى جاد: "سعدت بتكريم الدكتورة نشوى جاد رئيسة مجلس إدارة شركة واتش إت وإحدي القيادات التي نفتخر بها في الشركة المتحدة من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني في احتفالية رحلة العائلة المقدسة التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن سلسلة وثائقيات أم الدنيا الجزء الثاني الذي يروي رحلة ومسار العائلة المقدسة لمصر".

كما نشرت المذيعة بوسي شلبي عبر انستجرام، صورًا وفيديوهات من الاحتفالية. وكان من بين الحضور: بسمة، سوزان نجم الدين، أنوشكا، فردوس عبدالحميد والمخرج محمد فاضل، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبير صبري، المخرج إيناس الدغيدي.