بالتزامن مع التحقيقات.. تعرف على موعد أول حفلات شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب، لتقديم أول حفل غنائي لها، بالتزامن مع التحقيقات الجارية في النيابة العامة، بشأن البلاغات المتبادلة بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

المطربة شيرين عبدالوهاب، تقدم الحفل في أرينا دبي، بمشاركة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، يوم 21 يونيو.

الحفل يشهد أول ظهور للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد تصاعد الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ووصلت إلى حد تقديم المحامي ياسر قنطوش، بلاغا رسميا بالنيابة عن المطربة.

محامي المطربة في البلاغ الذي حمل رقم 781640، أتهم شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.

ومن جانبها، قدمت شركة روتانا للصوتيات، ببلاغ ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، في قسم شرطة الشيخ زايد ثان، تتهمها فيه بالإدعاء بسرقة أغنية، والتشهير بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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