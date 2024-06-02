أحمد حلمي بمهرجان روتردام: الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدث الفنان أحمد حلمي في ندوة خلال مهرجان روتردام للفيلم العربي، عن مسيرته الفنية الطويلة.

وفي حواره مع الإعلامي علي الجابري، رئيس مؤسسة المهرجان، تطرق حلمي إلى العديد من التحديات التي تواجه الفنانين وكيفية التغلب عليها، خاصة خلال الأزمات.

وأعرب حلمي عن سعادته بحضور المهرجان للمرة الثانية، واصفًا مهرجان روتردام للفيلم العربي بأنه "مهرجان أورجانيك"، حيث يتيح مساحة حرة للفنانين للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم بصدق وبدون قيود.

وأكد "حلمي" على أهمية تقديم عمل فني يعكس الحقيقة ويفضح الاحتلال الإسرائيلي لغزة أمام العالم، وأشار إلى أن الاحتلال يدرك جيدًا قدرة الفن على نقل الرسائل الحقيقية، لذلك يسعى لتقديم رسائل مزيفة من خلال الأعمال الفنية والسينما. أوضح حلمي أن الفنانين يجب أن يتحملوا مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم وأن يعبروا عن قضاياهم بصدق ووضوح.

وأضاف حلمي أن العالم بدأ يدرك الحقائق بشكل أفضل، وأن الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال لم تعد تجد قبولاً، وشدد على ضرورة قيام الفنانين العرب بدورهم في تسليط الضوء على القضايا العادلة، مشيرًا إلى أن الأمل لا يزال موجودًا رغم الأحزان، وأن فلسطين وأهلها صامدون.

واختتم حلمي حديثه بالدعاء أن يرفع الله الظلم عن أهل غزة في أقرب وقت، مؤكدًا أن الفن سيظل أداة قوية لنقل الحقائق والدفاع عن القضايا.

جدير بالذكر أن مهرجان روتردام للفيلم العربي يُكرم في دورته الجديدة التي انطلقت قبل أيام النجم أحمد حلمي، وكذلك النجم السوري دريد لحام.