حضور جماهيري كبير في حفل كايروكي في مدينة عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وسط حضور جماهيري ضخم، أحيت فرقة كايروكي حفلاً غنائياً مساء الجمعة على مسرح نادي البشارات للجولف على طريق المطار في العاصمة عمان، بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

وتفاعل الجمهور في بداية الحفل مع الفرقة الأردنية "أوكتاف" التي قدمت التراث الأردني والفلسطيني بقالب حديث نال إعجاب الحضور وتفاعلهم.

وقدمت فرقة كايروكي خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهل في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج سياحي ثقافي فني جديد لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن لهذا العام.