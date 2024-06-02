شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Game Of Thrones تتحول إلى شخصية داخل لعبة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة مايسي ويليامز، صاحبة شخصية آريا ستارك في المسلسل الشهير Game Of Thrones، عن تحولها إلى شخصية داخل إحدى الألعاب الإلكترونية، حيث نشرت صورة لها داخل سيارتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وصورة آخري لشخصيتها داخل اللعبة الالكترونية التي جاءت بإسم Multiverse’s.

وسبق وتحدثت النجمة البريطانية مايسي ويليامز، صاحبة شخصية آريا ستارك في المسلسل الأسطوري Game of Thrones الذى تم عرضه عبر المنصة الشهيرة HBO، عن مشاركتها في العمل الأول لها والذى حقق لها شعبية ضخمة على مدار سنوات عرضه.

وتحدثت "ستارك" عن الجانب المظلم الشخصي لها عندما كانت طفلة لم تتجاوز الـ12 عامًا لحظة مشاركتها في العمل الدرامي الأضخم في تاريخ التلفاز، وبالرغم من أن مشاركتها في المسلسل جلب لها الشهرة والثروة ولكنه جلب الكثير من الاضطرابات.



مايسي ويليامز

ونقلت صحيفة The Times of London تصريحات ويليامز قائلة "لقد كنت ضائعة جدًا لفترة طويلة، ولم أتمكن من تحديد هويتي لفترة طويلة، فقد جلب لي ذلك الكثير من الانزعاج، الآن أشعر براحة أكبر، من الصعب حتى أن أتذكر تلك الفترة ومدى صعوبة الأمر"، وأضافت "ستارك" في تصريحاتها "أعمل على مساعدة الممثلين الأطفال الذين يعانون من ضغوطات هائلة، يمكنهم ارسال رسالة نصية إلى او الاتصال بي".