هكذا استهزأت صوفيا فيرغارا بوشم زوجها السابق على يدها… والجمهور ينفجر من الضحك

لقد أظهرت الممثلة صوفيا فيرغارا مرة أخرى حس الفكاهة لديها وقدرتها على تحويل المواقف الشخصية إلى حكايات مسلّية. فخلال ظهورها الأخير في برنامج “The Talk”، أوضحت فيرغارا بفرح شديد كيف تخطط “لإعادة تدوير” الوشم الذي حصلت عليه تكريمًا لزوجها السابق، جو مانجانيلو.

بدأت فيرغارا، المعروفة بدورها في مسلسل Modern Family، بعرض وشمها على معصمها الأيسر للجمهور، وهو عبارة عن الحرف الأول من حرف R تكريماً لشقيقها الراحل رافائيل. ثم رفعت معصمها الأيمن، الذي يحمل الحرف “J”، وأوضحت بابتسامة، “كان هذا هو الحرف الأول من اسم جو مانجانيلو، لكنه رحل الآن”.

وكما هو متوقّع، انفجر الجمهور في الضحك وهي تتابع: “كم أنا محظوظة لأن الرجل الذي أواعده يحمل نفس الحرف الأول من اسمه”، في إشارة إلى شريكها الحالي، الدكتور جاستن سليمان. واختتمت الممثلة قائلة: “لذلك فكرت في إعادة التدوير”.

وجاءت أخبار انفصال صوفيا فيرغارا وجو مانجانيلو في تموز/يوليو الماضي، بعد سبع سنوات من الزواج. وفي بيان مشترك، أعرب الثنائي عن قرارهما بالطلاق وطلبا الخصوصية أثناء تنقلهما في هذه المرحلة الجديدة من حياتهما. وبعد يومين، تقدم مانجانيلو رسميًا بطلب الطلاق.

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على الرغم من الانفصال، إلا ان هذه الأزمة الشخصية لم تدع فيرغارا تحبطها. في الواقع، لقد وجدت الحب مرة أخرى في جاستن سليمان، الذي دعمها خلال الأوقات الصعبة، مثل فترة تعافيها من عملية جراحية كبرى في الركبة.

–ترجمة موقع الخليج 365