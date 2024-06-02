“المتوحش” يتجدّد لموسم ثانٍ وسط نهاية دمويّة في الحلقة الاخيرة

بالوقت الذي كان فيه الجمهور يتوقع انتهاء مسلسل “المتوحش” مع عرض الحلقة الاخيرة من الموسم الأول مساء السبت، إلا انه تبيّن ان العمل تجدّد لموسم ثانٍ على أن يتم عرضه ضمن موسم المسلسلات الشتويّة في أيلول/سبتمبر القادم.

وفي مجريات الحلقة الأخيرة من الموسم الاول التي انتهت باطلاق النار على “سرحان” من شخص لم تُكشَف هويته حين كان سرحان يحاول ان يخنق “يامان علي” بعد ان خطف الطفل الذي انجبته “شبنام” قبل وفاتها وهو بالاصل ابنه.

ولتنفيذ مخططه وضع “سرحان” المخدّر لجميع الموجودين في المنزل، إلا ان زوجته “نسليهان” حالت دون ان يخطف الطفل ولكن قام بضربها فسقطت على السلالم.

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واثناء هروب “سرحان” لحق به “يامان علي” فوقع بينهما شجارًا فحاول الأول ان يخنق “يامان” الذي سُلبت قواه بسبب المخدّر ولكن الاخير تفاجأ باطلاق النار على “سرحان” دون معرفة المُشاهد هوية الشخص، ليتّضح ان الحلقة هي نهاية الموسم الاول من “المتوحش” والترقب سيكون سيد الموقف مع بداية الموسم الثاني.