شكرا لقرائتكم خبر عن نور إيهاب تقدم البطولة النسائية أمام نور النبوى فى مسلسل 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة الشابة نور إيهاب البطولة النسائية أمام الفنان نور النبوى في مسلسل 6 شهور، المقرر عرضه على منصة watch it، من إخراج مصطفى سولى، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، والمشرف العام مصطفى العوضى، حيث قررت الشركة تصعيد نور إيهاب للبطولة وهى عادة الشركة في تقديم عدد من الفنانين الشباب خلال الفترة الماضية، وتقدم نور إيهاب شخصية جديدة في أحداث المسلسل .

مسلسل "6 شهور" من أعمال watch it الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ومن من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، ومن إخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضى، والمسلسل تدور احداثه في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث .

يشار إلى أن مسلسل 6 شهور بمثابة التعاون الثانى على التوالى بين نور ايهاب ونور النبوى، بعدما شقدما سوياً فيلم الحريفة وحقق ارقاما كبيرة فى السينما بلغت ما يقرب من 75 مليون جنيه، والفيلم شارك فى بطولته كلا من كزبرة، أحمد غزى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.

يشار إلى أن أخر أعمال نور إيهاب مسلسل صدفة مع النجمة ريهام حجاج، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من عصام السقا وخالد الصاوى ورحاب الجمل، وأخرون، اخراج سامح عبد العززي، وتأليف إيمن سلامة .

وشارك نور النبوى في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع والده النجم خالد النبوى، كما شارك في بطولة المسلسل كلا من نشوى مصطفى، وحلا شيحه، وعدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج اروما استديوز.

