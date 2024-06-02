شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صابرين من المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مسار إجبارى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة صابرين من أجل تكريمها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الثامن من الشهر الجارى الموافق السبت المقبل، وذلك عن دورها فى مسلسل مسار إجبارى التي شاركت ببطولته خلال دراما رمضان الماضي، وذلك حينما لعبت دور والدة الفنان عصام عمر.

وقد حاز الدور على إشادات عديدة خاصة أن العمل حقق نجاحاً كبيراً أثناء فترة عرضه سواء بإشادة الجمهور أو النقاد بالتجربة المختلفة والمميزة للمسلسل.

وتحدثت صابرين في تصريحات إلى برنامج التاسعة على القناة الأولى مع الإعلامية شافكي المنيري عن مسلسل مسار اجبارى، إنها وافقت على المشاركة في المسلسل بعد قراءة 3 حلقات فقط، وذلك بعد أن اعتذرت خلال السنوات الماضية عن أعمال رمضانية عدة لأنها لم تكن مناسبة لها.

وتابعت صابرين: "بقالي 4 سنين بعتذر عن أدوار ويهمني أعود بدور يصدقه الجمهور، وأن العمل يكون حقيقيا ووافقت على المسلسل بعد قراءة 3 حلقات فقط لأني أحببت القصة، بالإضافة إلى رغبتي في دعم المواهب الشابة عصام عمر وأحمد داش، لأن هذا دوري كفنانة أن أقدم للشباب ما قدمه لى أساتذتي الكبار في بداية طريقي".

وأضافت صابرين: "كان لى شرط خلال قبولي العمل وهو ألا تسير الشخصية في إطار المشاجرات العائلية بين الزوجتين اللتين يلعب دورهما أنا وبسمة، واتصلت بالمؤلف باهر دويدار لأفهم منه سياق الأحداث وبالفعل أكد لى أن الشخصيتين لن تدخلا في صراع (الضراير)، بل هو مصير مشترك لعائلتين يلتقيان بسبب مصير الزوج والأب الذي يجمعهما.

واستكملت الفنانة: "اطمئنيت أن الدور لن يكون مستهلكا ومسار الأحداث مختلفا عن التقليدي، بالإضافة إلى أن تفاصيل الشخصية هادئة ومسيطرة على انفعالاتها دائمًا تمثل تحديا لها كسيدة على النقيض تمامًا من شخصية بسمة الزوجة الثانية".