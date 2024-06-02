الروسي بيفول يكسر سلسلة انتصارات الليبي الزناد… و”كوينزبري” تحصد الفوز في جميع نزالات “VS55” ضد “ماتش روم” في الرياض

في ليلة مليئة بالإثارة والحماس، نجح الروسي ديمتري بيفول في الحفاظ على حزامه من الإتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن الخفيف الثقيل، وذلك بالضربة القاضية الفنية (TKO) أمام الملاكم الليبي مالك الزناد الذي صمد حتى الجولة السادسة لينهار حينها أمام لكمات تكتيكية كسر فيها بيفول سلسلة الانتصارات الـ 22 للزناد، فيما أبقى على سجله خالياً من الهزائم، ليقدم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) الدعوة له لخوض نزال آخر في الـ 12 من أكتوبر المقبل في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

وفي النزالات التي جرت ضمن فعالية «VS55» المقامة ضمن فعاليات “موسم الرياض” في «المملكة أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض، انتصر ملاكمو شركة “كوينزبري” الذي يخوضون تحدي بالغ الصعوبة ضد منافسيهم من شركة “ماتش روم”، حيث نجح في النزال الأول الأسكتلندي ويلي هاتشينسون الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب 2016 من فئة الوزن المتوسط بقرار جماعي من الحكام بعد أن صمد هو ومنافسه البريطاني دانيال دوبويس كريغ ريتشارد الحاصل على لقب الوزن الخفيف الثقيل البريطاني طوال 12 جولة.

وفي النزال الثاني، أعطى الحكام بـ”قرار منقسم” الفوز لملاكم “كوينزبري” الملاكم الطموح نيك بال أمام الأمريكي رايموند فورد (ملاكم ماتش روم)، الحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBA) لوزن الريشة وصاحب السجل الخالي من الهزائم بـ 15 فوز 8 منها كانت بالضربة القاضية، ليتجرع مرارة الهزيمة للمرة الأولى في تاريخه.

وفي نزال ألهب حماسة الجماهير في “المملكة أرينا” انتصر البريطاني حمزة شيراز (كوينزبري)، بطل العالم للكومنولث والحاصل على لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC الفضي وصاحب السجل الخالي من الهزائم بـ 19 فوز 15 منها بالضربة القاضية، على منافسه الأمريكي أوستن ويليامز (ماتش روم)، الذي كان المصنف الأول في فريق الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الهواة قبل أن ينتقل للاحتراف محققاً 16 فوزاً 11 منها بالضربة القاضية الفنية (TKO) في الجولة الـ 11 حيث لم يتمكن ويليامز من البقاء أكثر من ذلك. وبذلك منح فوز شيراز شركة “كوينزبري” النقطة السادسة مقابل لا شيء لشركة “ماتش روم”.

وفي الجولة الثامنة من نزال البريطاني دانيال دوبويس حامل لقب الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية (WBA) أمام الكرواتي فيليب هرغوفيتش المصنف في المرتبة الأولى من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة، قفز رئيس شركة “كيونزبري” فرانك وارن فرحاً بحصول فريقه على النقطة رقم 8 مقابل لا شيء لفريق “ماتش روم” الذي استمر في خسارة النزال تلو الأخر، بعد أن نجح دوبويس بالفوز بالضربة القاضية الفنية (TKO).

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وفي النزال الأخير بين الصيني تشانغ زيلي المصنف ثالث أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالعالم من مجلة THE RING، مع الملاكم الأمريكي دونتري ويلدر الذي يحمل لقب بطل WBC للوزن الثقيل منذ 2007، منح زيلي فريق فرانك وارن نقطتين إضافيتين بعد نزال استمر 5 جولات بالضربة القاضية الفنية (TKO)، لتنتهي فعالية “VS55” باكتساح فريق “كوينزبري” بعشر نقاط عن جدارة ويسجل ملاكميها النصر لها بدون أي فوز للفريق المنافس وبذلك يحصدون مبلغ الجائزة الـ 3 ملايين دولار.