مهرجان ليلة عمر 2024| موعد افتتاح الفعاليات مع أنغام وآدم

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة أنغام في فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، مع الفنان آدم، وذلك ضمن لياليه الغنائية التي تضم نخبة مميزة من نجوم الغناء العربي.

تفتتح فعاليات المهرجان مع أنغام وآدم في 17 من يونيو الجاري، على مسرح أرينا الكويت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص به.

حفل كامل العدد لـ أنغام على مسرح أوبرا دبي مايو 2024

كانت أحدث الحفلات الغنائية التي قدمتها أنغام، على مسرح أوبرا دبي خلال الأسبوع الماضي، واحتلت مراكز البحث الأولى وكانت الأكثر بحثًا على موقع التدوينات إكس، وشهد الحفل حضور كامل العدد، قدمت عدد مميز من أغانيها المصرية والخليجية .

أحدث أغاني أنغام “نسينا نعيش”

كانت قد طرحت أنغام حديثًا أغنية نسينا نعيش، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات رياض الخولي، ألحان سهم، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلماتها "فضلنا نعيش عشان ننسى وفالأخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفالأخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ماحدش فينا زي ما كان

بيتمنى يعيش ويعيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها ومابنمشيش حياتنا واقفة على خطوة نخطيها مبنخطيش ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة في آيدين الحنين بنتراهن على النسيان

ونتحايل عليه مايجيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش

بجانب كليب " خليني شوية معاك، سجل أكثرمن مليوني مشاهدة عبر يوتيوب

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، وتقول كلماتها "من أول ما ابتدينا في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك".

أحدث أغاني آدم “لما بحب”

كانت أحدث أغاني آدم “لما بحب”، والتي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "لما بحب بصير غير الناس ببين عليي بمشي كأني خلقت من احساس من طين حنية لما بحب بحس بحس خيوط الشمس نزلو ع ايديي وبدق قلبي ع وتر اخلاص وبيضحكو عينيي لما بحب بينقلب حالي وبضحك كأنك قبالي وكل ما الهوى مر على بالي بترجع صور العاشت فيي لما إلك بشتاق بشتاق ضمك عالهدا ومن بعد كل فراق بشوفك انا بكل المدى بقوى معك ع كل حدا ما الحب حرية