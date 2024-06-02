الليلة.. أحمد ماهر ونجله ضيوف برنامج "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في العاشرة مساء اليوم، النجم الكبير أحمد ماهر ونجله الفنان محمد ماهر

ويكشف النجم أحمد ماهر عدد من الكواليس والأسرار، وعن بدايته الفنية ونشأته في حي بولاق أبو العلا، كما يتحدث عن آخر أعماله الرمضانية مسلسل "حق عرب"

بينما يتحدث الفنان محمد أحمد ماهر عن علاقته بوالده ووالدته الإعلامية وفاء ماهر، وكواليس أول أعماله الفنية

يعرض برنامج "واحد من الناس" اليوم الأحد في تمام العاشرة مساء على قناة الحياة