نشب حريق بمنزلها.. ابنة شقيق سمية الألفي تطمئن الجمهور على عمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الممثلة الشابة سمية الألفي، أن عمتها النجمة الكبيرة سمية الألفي، بحالة جيدة، وذلك بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة الجيزة.

وقالت سمية في تصريح خاص لـ"الخليج 365": الحمد لله هما كويسين.

كانت الحماية المدنية بالجيزة أنقذت الفنانة سمية الألفي بعد اندلاع حريق في شقتها بالجيزة، إذ تلقت شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق اليوم الأحد بشقة سمية الألفي الواقعة بالطابق الخامس لأحد العقارات بشارع مراد، بدائرة قسم الجيزة.

وتمكنت الإسعاف من علاج الفنانة من حالة اختناق بمكان الواقعة، ورجحت التحريات نشوب الحريق إثر ماس كهربائي.

يُذكر أن أخر ظهور فني للنجمة سمية الألفي كان من خلال مشاركتها في فيلم "تلك الأيام"، والذي عُرض عام 2010، بطولة: محمود حميدة وأحمد الفيشاوي.