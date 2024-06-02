نسرين طافش: كنت فنانة في حياتي السابقة.. وهذه وصيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نسرين طافش إن فكرة الموت في حد ذاتها، لا تخيفها إطلاقا، مؤكدة أن ليس هناك أحلى من عودة الإنسان إلى خالقه.

وأضافت في حوارها مع برنامج "كتاب الشهرة" المعروض على قناة الجديد: "شفت كتير أعمال وثائقية بتحكي عن التجارب الأقرب للموت، الناس اللي بتروح لغيبوبة وشافوا ظواهر خارقة وشافوا أشياء أقرب للموت، وطمنتني اكتر ويكفي إنك هتشوف الخالق أكيد هتكون بأمان".

وأشارت أنها تؤمن بأن الحياة التي نتواجد فيها عبارة عن "منام" سوف نستيقظ منه مع الموت "انت بتنشال عنك الغشاوة وتشوف الحقيقة".

وكشفت أنها خضعت في إحدى المرات لجلسة جعلتها تؤمن بوجود حيوات سابقة لكل إنسان، موضحة "ما فيني أقول شفت إيه لأنه خاص جدا، أنا مؤمنة إننا بنعيش حيوات مش حياة واحدة، المفهوم اللي عندي روحاني بحت، كل ما كنت إنسان صالح ومعطاء كل ما بتنتقل في الحياة اللي بعدها لحياة أرقى إلى أن تنتقل للجنة، ولازم تختم الاختبارات الخاصة بالحياة وتكون إنسان تستحق توصل لمقام الجنة".

نسرين أكدت أنها في البداية كانت ترفض ما يُقال في هذا الأمر، ولا تعتقد بوجود حيوات أخرى يعيشها كل إنسان، حتى خضعت للتجربة ورأت بنفسها كيف كانت تعيش في واحدة من حيواتها السابقة.

وسألها مقدم البرنامج علي ياسين إذا كانت تعمل كممثلة في حياتها السابقة التي رأتها، وأجابت "آه كنت في مجال الفن في حياتي السابقة"، متابعة "الموضوع لازم يتعمل مع حد مختص، وهو بيكون عبارة عن تنويم بالإيحاء وتمارين تنفس معينة توصلك لذبذبات ما قبل النوم وتستحضر العقل اللا واعي، ورب العالمين حاطط فيه كل شيء".

وعن وصيتها بعد الموت وفي أي بلد سوف توصي بدفنها، قالت "لما رب العالمين ياخد أمانته ما بدي حد يعملي عزا لإن أنا ما بحضر أي عزاء مع سبق الإصرار، لأنه بحس بيخص الناس اللي فقدوا العزيز والغالي على أهلهم ومرهق نفسيا عليهم إن يجي ناس كتير شيء صعب ويحملهم عبء".

واختتمت "أتمنى دفني في مكان بالطبيعة وما تفرق بأي بلد، مش مهم أي بلد المهم لوين رايح، المهم انك هتشوف ربك العظيم".

نسرين طافش يُعرض لها حاليا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود.