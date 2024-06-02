"فخورة بيكي".. إلهام شاهين توجه رسالة خاصة إلى ابنة شقيقتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت النجمة إلهام شاهين، التهنئة لابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، بعد فوزها بجائزة كأس إنرجي للدراما في موسمه الثامن، عن دورها في مسلسل إمبراطورية ميم.

ونشرت "إلهام شاهين"، صورًا تجمعها بالفنانة الشابة إلهام، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حبيبتي لولو.. مبروك جائزة إنرجى عن دور مايا في مسلسل إمبراطورية ميم، وأيضًا عن دور هبه تاتو في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ربنا يوفقك دايما فى إختياراتك، فخورة بيكي و من نجاح لنجاح أكبر دايما حبيبتي".

شارك في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، العديد من النجوم والفنانين، أبرزهم: خالد النبوي، محمود حافظ، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي.



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