لقاء الخميسي تلفت الأنظار بفستان رائع في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، صورة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "لقاء" صورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الأسود ملك الألوان".

وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة، وجاءت كالتالي: "ملكة جمال الكون"، "قمر وجميلة وجامدة جدا"، "لقاء الجميلة الأنيقة"، "واو علي الجمال الفرنسي"، "قمر ومتألقه"، "الأسود ملك الألوان وحضرتك قمر الزمان".

أطلقت لقاء الخميسي تصريحات مثيرة للجدل في رمضان الماضي، خلال ظهورها في برنامج "أسرار"، تحدثت عن النقاب والحجاب، وكشفت رأيها عن المساكنة بين الشباب.

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