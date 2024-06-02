حريق في شقة سمية الألفي.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شبَّ حريق بشقة الفنانة سمية الألفي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة الفنانة وإصابتها باختناق جراء الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ودفعت بسيارتي إطفاء، وتبين أنه نشب في شقة بالدور 5 لعقار مكون من 7 طوابق مملوكة للفنانة سمية الألفي.

وكشفت الألفي، تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرض شقتها للحريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت في تصريح لها إنها تعرضت لحالة اختناق بالغة نتيجة الحريق، ولكن لم يلزم الأمر ذهابها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها تتمتع حاليًا بحالة صحية جيدة.