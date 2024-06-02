إليكم تفاصيل مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنّان المصري أحمد العوضي لخوض الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل درامي جديد، يجدّد فيه التعاون للمرة الثالثة مع المؤلف الشاب محمود حمدان، بعدما قدّما معاً في رمضان الماضي مسلسل “حق عرب” الذي حظي باهتمام وإشادات جماهيرية، والمسلسل الإذاعي “جريمة في منتصف النيل” الذي عُرض في الموسم نفسه.

حمدان كشف في تصريحات صحفية عن أنّ قصة المسلسل الجديد مكتوبة بالفعل، وأُعجب بها العوضي، لذلك تحمّسا لتقديمها للجمهور في العام المقبل، وعما إذا كانت مشابهة لقصة “حق عرب” ويعيدان من خلاله تجربة الدراما الشعبية، أكّد أنّ القصة مختلفة تماماً، وستكون مفاجأة للجمهور.

وكشف المؤلف الشاب عن أسباب حماسته للتعاون مع العوضي للمرة الثالثة، فأوضح أنّه يتمتع بموهبة فنية متميزة، إضافةً إلى قدرته على تقديم الشخصية بشكل يصل سريعاً لقلوب الجماهير، وهذا ما حدث في مسلسل “حق عرب” الذي حقق نجاحات كبيرة لذلك تشجعا لتكرار التجربة من جديد.

ويستعد حمدان لتقديم مسلسل درامي جديد للجمهور، خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنّه سيُطرح خارج الموسم الرمضاني، وسوف يكشف عن تفاصيله عند الانتهاء من التحضيرات الأولية الخاصة به.

يشار إلى أنّ “حق عرب” شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب العوضي، أبرزهم: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وإخراج إسماعيل فاروق.

المسلسل دارت أحداثه في إطار شعبي حول شخصية عرب السويركي التي لعبها أحمد العوضي الذي يعيش العديد من الصراعات للكشف عن تفاصيل وملابسات مقتل والده، وتتوالى المفاجآت خلال الحلقات.