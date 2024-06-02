شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة بتول عرفة تشوق جمهورها لكليب جديد لـ شذى حسون يطرح قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت المخرجة بتول عرفة لأحدث أعمالها التي تقدمها مع المطربة العراقية شذى حسون والتي ستطرح أغنية جديدة بعنوان "بنادي عليك" على طريقة الفيديو كليب، والتي تم تصويرها فى محافظة أسوان.

أغنية "بنادي عليك" للمطربة العراقية شذي حسون، من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون، مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وطرحت المطربة شذى حسون، مؤخراً أغنية بعنوان "حلم عمري" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، قد طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.