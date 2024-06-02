شكرا لقرائتكم خبر عن مايا هوك: سعيدة بتعبى للوصول للنجاح الحالى.. وليس بسبب المحسوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت المغنية والممثلة الشابة مايا هوك، بأنها مرتاحة لتعبها في تحقيقها ما تريد وعدم حصولها عليها مجانا بسبب والديها، مايا هي ابنة إيثان هوك وأوما ثورمان، وأكدت أن علاقتها بهما "جيدة جدا".

وعملت معهم أيضًا، حيث لعبت دور البطولة أمام والدتها في The Kill Room وشارك في فيلم Wildcat الذى أخرجه والدها، وكلا العملين صدرا العام الماضي.

وصرحت هوك لـ صحيفة The Times قائلة:"إن كلمة "استحق" هي كلمة معقدة، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستحقون أن يتمتعوا بهذا النوع من الحياة ولكنهم لا يحصلون عليها، ولهذا انا مرتاحة لـ فكرة أننى تعبت لأستحق الحياة التي اعيشها".

وتابعت هوك: "علاقاتي مع كلا والدي صادقة وإيجابية، وهذا ما أهتم به".

أصدرت هوك ألبومها الثالث “Chaos Angel” يوم 31 مايو الماضى، والذي يضم مجموعة من أغانيها التي طرحت Single مثل “Hang In There” و “Missing Out” و “Dark”.



مايا هوك ووالديها