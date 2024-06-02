شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تكشف حقيقة إحالة مسلم للتحقيق بعد حفل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، بشأن حفل المطرب الشعبي مسلم الذى أحياه فى إحدى مدارس المحلة قائلا، فى تصريحات لـ الخليج 365، إن مجلس النقابة قرر استدعاءه لسؤاله حول الواقعة، وليس تحقيقا أو إيقافا كما تردد فى عدد من المواقع.

وأضاف عبد الله، "تواصلنا مع لجنة العمل فى المحلة، واتضح أنه أحيا الحفل دون تصريح، لذا سيتم استدعاءه لمعرفة ما حدث".

جدير بالذكر أنه كان قد تعاون مطرب المهرجانات مسلم في أغنية بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، مع الفنان أحمد الفيشاوي، وتشكل هذه الأغنية التعاون الأول بينهما، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "رهبة".

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.