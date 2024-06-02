شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تبرز جمال أسوان وتسحر العيون بمعالمها فى كليب لـ شذى حسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت المخرجة بتول عرفة أن تسحر عيون الجميع ببرومو تشويقى لأغنية "بنادي عليك" للفنانة العراقية شذى حسون، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتمكنت من إبراز جمال محافظة أسوان والطبيعة الخلابة الموجودة بها، وهى إحدى أهم المدن المصرية التى يقصدها السياح من كافة أنحاء العالم.

مصر لها مكانة خاصة وكبيرة فى العالم، فهى تتمتع بمناظر طبيعية خلابة، وهو الذى حاولت المخرجة بتول عرفة أن تعكسه من خلال تصوير مشاهدة كليب "بنادي عليك" للمطربة شذى حسون، لتسحر عيون المشاهدين بالمناظر الطبيعية والأماكن الأثرية التى تعد قبلة للسياحة العالمية.

وكشفت المخرجة بتول عرفة عن كواليس تصوير الكليب وتعاونها مع المطربة شذى حسون، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "شذى حسون نجمة عراقية وعاملة ميني ألبوم مكون من 4 أغانٍ مصرية وأنا صورت لها الأربعة أغاني".

وأضافت بتول عرفة، "شذى أول مرة تصور فى مصر، وأنا حبيت أعمل أغاني تظهر جمال الطبيعة الخلابة والأماكن السياحية فى مصر، وفى نفس الوقت يكون الموضوع فى الدراما، فقررنا إن أول أغنية هتنزل هى أغنية بنادي عليك، وعملنا القصة بأن شذى مرشدة سياحية وبيحصل قصة حب بينها وبين زميلها فى أسوان، وبنشوف كل الأحداث فيها، فظهرنا خلال الكليب معبد فيله وروحنا على الصخرا وروحنا على النيل وعملنا تفاصيل كتير أظهرناها في الكليب نفسه لأنه مليان بالتفاصيل اللى بتروج للسياحة في أسوان.

وتابعت بتول عرفة، "عندنا أغنية تانية اسمها قلبى اختار، ودى تم تصويرها فى قصر عائشة فهمي بالزمالك، وفى كل كليب بنحاول نعمل حاجة بروح مختلفة ولكن المهم نبرز جمال مصر وتفاصيلها".

وعن كيفية اختيارها فكرة العمل قالت بتول عرفة، "شركة الإنتاج بتبعت ليا أوديو الأغنية ومين هيغنيها، ولما بسمعها بفكر فى فكرة تليق مع الكلام والمزيكا والحدث، لكن أنا دايما بميل إنى أعمل فكرة مش مجرد كليب شوتات جمالية للفنان، وأنا بحب أعمل فكرة فيها رسالة".

أغنية "بنادي عليك" للمطربة العراقية شذي حسون، من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد، والكليب من إخراج بتول عرفة.



شذى حسون على الصخر بجوار النيل



المراكب النيلية فى اسوان



نهر النيل فى اسوان