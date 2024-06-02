مشاهدات أغنية نوال الزغبي "من باريس" في أسبوعها الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الفنانة نوال الزغبي “من باريس”، أكثر من مليوني و 600 ألف مشاهدة، خلال أسبوعها الثاني من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

جاءت أجواء أغنية "من باريس" باللهجة الخليجية، التي تميزت فيه نوال الزغبي خلال مشوارها، من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع : عمر عبد الفتاح، وتقول كلماتها “من حلاه العقل طاير قلبا يشبه قلبي صاير يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها من باريس عطره يجيلا كل شي فيه مافي مثيلا وسامة وجهه كفيله تَبهِر العالم لها حبيبي سوى بلبلا زينه صاير مشكلا وانا جايا احلها قولولا جالك الطبيب انت عيونك سحرها وانا حيل أحبها مفتون بعشقها انت ياعمري رهيب بكل مكان ليه معجباته من جماله ومن حلاته جنن الناس بصفاته..اه يا ويلي من هواه مشيته كلها هيبه عيونه مره يا ناس غريبه تسحر القلب وتصيبه من اول لحظه لقا”

نوال الزغبي بحكي عنك.. مشاهداتها وكلماتها

كانت قد طرحت نوال الزغبي حديثًا أغنية “بحكي عنك”، التي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وأالقيني جنبك نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش لو هقولك ع اللي حاسه بعد منك شكله ايه كنت هتتمنى ماتحسوش وتعيش مرتاح كنت مش هتروح في يوم وتسيبلي جراح انا مش عارف بعد منك اعمل اي بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وأالقيني جنبك نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش ”.

أغنية نوال الزغبي ريتو

بجانب أغنية “ريتو”، والتي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وتقول كلماتها “إنت بغرامك هالقلب صايب دايب عليك وآخ شو دايب لو يجمعو قلوب الدني بإيدي غيرك ما برضى أي بدل غايب حدّك أنا بدّي العمر كفّي إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي زايد جمالك وبحياتي صار ساحر غلبني بلعبة الخفّة ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا إنو ما أوقع بالعشق لمّا لاقي حبيب بهالدني لكن وقعت وعقلبي ما حدا سمّا بتعرف ب إنو عيوني بتحبك كل ما شافوك بصير بتلبّك بتعرف بإني صرت مغرومي بشكلك وروحك يا حلو وقلبك ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو”.