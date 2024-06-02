هل يتعاون مع محمد رمضان في رمضان 2025؟.. محمد سامي يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل انفصاله فنيًا عن النجم محمد رمضان، وعدم تقديم أعمال درامية في الموسم الرمضاني القادم 2025.

وقال "سامي"، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إن ملتزم بعملين مرة واحدة في رمضان القادم أحدهما بطولة زوجته الفنانة مي عمر، والآخر بطولة الفنان عمرو سعد.

وأوضح أنه لم يُعرض عليه عمل من بطولة محمد رمضان، كما أنه مرتبط بأعمال فنية مع مي عمر وعمرو سعد في رمضان 2025.

وأضاف أن المسلسل الأول بعنوان "إش إش" ويتعاون فيه مع مي عمر، أما المسلسل الثاني يتعاون فيه مع عمرو سعد سيكون بعنوان "سيد الناس".

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