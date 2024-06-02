بينهم أسماء جلال.. نجوم أثير حولهم جدل الارتباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يبحث الجمهور على كواليس حياة الفنانين الشخصية، ويهتم بمشاهدة تفاصيل حياتهم اليومية ويبحث عن أخبارهم عبر محركات البحث والسوشيال ميديا.

مع التطور وسهولة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعى بـ"كلمة وهاشتاج" يصبح الفنان في ثوانٍ معدودة تريند السوشيال ميديا، ويبدأ الجميع في تناقل أخباره والحديث عنه.

لم تكن شائعة زواج هدى المفتي، أو دينا الشربيني، هي الوحيدة في عالم الفن، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات هذا العام الجاري، مثل الزواج والانفصال، وظلت تلاحق الفنانين لفترة طويلة دون تأكيد أو نفي بعضهم.

ويرصد موقع "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين أثاروا الجدل مؤخرًا حول ارتباطهم:

دانا حلبي ومحمد رجب

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة دانا حلبي الأسابيع الماضية، بعد انتشار أنباء غير مؤكدة حول زواجها من الفنان محمد رجب.

ونشرت دانا حلبي ستوري عبر موقع "انستجرام" وهنأت فيه محمد رجب بعيد ميلاده، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس"، لتثير الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخرجت دانا حلبي، في لقاء تلفزيوني ورفضت التعليق على ما أثير سواء بالتأكيد أو نفي شائعة زواجها من محمد رجب، وقالت: "معنديش تعليق، بغض النظر إشاعة ولا مش إشاعة، أنا لا أكدها ولا هنفيها.. حياتي الشخصية خط أحمر أنا الموضوع ده مش عايزة أتكلم فيه".

دينا الشربيني وعمرو دياب

"هابي فالنتين داي.. زي ما أنتي"، هكذا اعترف الفنان عمرو دياب بحبه للفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من الشائعات والأخبار المثيرة للجدل حول علاقتهم سويًا.

اعترف عمرو دياب بحبه لـ "دينا الشربيني"، بعد طرح ألبومه "سهران"، لترد عليه، عبر حسابها على "انستجرام: "الاحتفال بأفضل ألبوم على الإطلاق لأسطورتي عمرو دياب، عيد الحب لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي".

ونشر عمرو دياب أول صورة تجمعه مع دينا الشربيني في أكتوبر 2017، عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سُرّب فيديو وهو يرقص مع دينا الشربيني في عيد ميلاده الـ56، على أنغام أغنيته الشهيرة "الليلة".

لم يعلن الطرفان هل العلاقة رسمية وتطورت إلى زواج أم كانت عبارة عن تبادل مشاعر وحب بينهما فقط، لكن كانت الأيام كفيلة لتثبت حقيقة الأمر.

لم يتحدث عمرو دياب عن علاقته بدينا نهائيًا، لكن الأخيرة تطرقت للحديث في لقاء تلفزيوني، وذكرت الشائعة التي تسبب في انفصالهما وهي "خلوني حامل 4 مرات.. طب ازاى؟!"، ليسدل الستار على قصة عمرو دياب ودينا الشربيني.

أسماء جلال وويجز

أثارت صورة الفنانة أسماء جلال ومطرب الراب ويجز، جدلا واسعا الأيام الماضية، بعد انتشار صورة لهم للمرة الثانية.

البداية كانت عام 2022 حينما نشرت أسماء ة صورتها مع ويجز خلال "ستوري" على إنستجرام، لتهنئته بعيد ميلاده.

مطرب الراب الشهير وضع صور تجمعه بـأسماء جلال احتفالا بعيد ميلادها على أنغام "سنة حلوة يا جميل"، وذلك عبر خاصية الاستوري، وهو ما جدد شائعات ارتباطهما مرة أخرى، لكن لم يخرج أي من الثنائي للتعليق على هذه الشائعات.

حورية فرغلى ونزار الفارس

خرجت الفنانة حورية فرغلي لترد على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حورية فرغلي ، قالت في تصريحات تلفزيونية: "ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟، ؟. هو سألني وقالي انتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة ، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها؟".

دينا الشربيني وأنس بوخش

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني، ظهرت فيه من إحدى المناسبات العامة برفقة الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

بعدها بساعات، تصدرت دينا الشربيني محركات البحث الإلكتروني "جوجل" وموقع التواصل الاجتماعي "X"، ما دفع الجمهور يخمن وجود علاقة حب تربط بينهما.

دينا الشربيني، ردت على الشائعة وكشفت في تصريح تلفزيوني أنها تعيش قصة حب مع شخص مصري الجنسية وليس إماراتيًا ووصفته بالجدع والمحترم.

هدى المفتي وويجز

ارتبط اسم هدى المفتي وويجز بقصة حب، انتشرت على نطاق واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون وجود أي رد فعل يؤكد أو ينفي صحة الأمر من الجانبين.

عام 2022، حرصت هدى المفتي على حضور حفلات ويجز ونشر صور وفيديوهات تجمعهما سويًا، حتى نشرت مقطع فيديو مع ويجز أثناء تصوير مسلسل "بيمبو".

"البخت" كانت مفاجأة ويجز الذي طرح أغنية جديدة حزينة تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، يشكو حاله بعدما تركته حبيبته، والتي ألمح الجمهور أنها هدى المفتي.