صديق سمير صبري: أبناء عمه لم يزوروه في المستشفى خلال فترة مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال محمد هادي مدير مكتب الفنان الراحل سمير صبري وصديقه الشخصي لمدة 25 عاماً، إن المقتنيات الخاصة بالأخير تم بيعها على الأرصفة بالشوارع، وشاهد ذلك من خلال فيديو متداول عبر السوشيال ميديا.

وتابع محمد هادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": قبل وفاة سمير صبري اتفق مع وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم على ضم مقتنياته لوزارة الثقافة، ووقتها اتصل بشقيقة والدته وأوضح لها أن وزيرة الثقافة مهتمة بممتلكاته.

وأشار "هادي"، إلى أن سمير صبري كتب جواب معتمد لوزيرة الثقافة وبعدها شكلت لجنة من أعضاء وزارة الثقافة وظلوا 10 أيام في مكتبه يفحصون تلك المقتنيات من صور وبوسترات لأفلامه وجوائز وأقلام وغيرها وبعدها تم غلق المكتب قبل وفاته بشهرين.

وأوضح محمد هادي، أن سمير صبري لم يكن على صلة قرابة بأحد سوى أبناء خالته، مؤكدا أن أبناء عمومته لم يزوروه في المستشفى خلال فترة مرضه

وتابع: تفاجئنا بأشخاص مجهولون أصدروا إعلام وراثة للراحل سمير صبري.

واختتم محمد هادي حديثه قائلا: الفنان سمير صبري لم يتحدث عن أولاده في يوم من الأيام أو يذكر أن له أبناء في حياته، ولا يحب الحديث عن حياته الشخصية ولكنه يفضل الحديث عن أعماله الفنية فقط.