مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة.. والجمهور يعلق: "أيقونة الجمال والأناقة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة جمهورها أحدث ظهور لها، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت "مي عمر" صورًا جديدة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بدون أي تعليق، وذلك على هامش حضورها حفل توزيع جوائز كأس انرجي للدراما الرمضانية في موسمه الثامن اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وتألقت الفنانة مي عمر في إطلالة فريدة ومتميزة ارتدت فيها فستان جمبسوت أسود، أبرز جمالها ورشاقتها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "محدش يلبس اسود بعدك"، "ايه الحلاوة دي"،"جميله بكل المقاييس"، "أيقونة الجمال والأناقة"، "بطل جيلها".

وقدمت مي عمر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، وشاركها البطولة: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

بينهم أسماء جلال.. نجوم أثير حولهم جدل الارتباط

هل يتعاون مع محمد رمضان في رمضان 2025؟.. محمد سامي يحسم الجدل