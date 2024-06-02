بعد أنباء تعرضه لنزيف حاد بـ الأنف.. جورج وسوف يكشف موعد حفله المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن تعرض المطرب اللبناني جورج وسوف لأزمة صحية شديدة، نقل على أثرها لأحد المستشفيات.

روج الفنان جورج وسوف لـ أحدث حفلاته الغنائية، والمقرر إقامتها يوم ٢٨ من الشهر الجاري في دبي.

ونشر "أبو ديع"، بوستر حفله المرتقب في دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقًا، وكتب: "محطتنا المقبلة في دبي.. يوم ٢٨ يونيو".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول دخول جورج وسوف المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة ، بعد تعرضه لنزيف حاد في الأنف، نتيجة لارتفاع في ضغط الدم، وفقًا لما نشرته بعض الصحف اللبنانية.

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