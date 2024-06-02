فن ومشاهير

بعد أنباء تعرضه لنزيف حاد بـ الأنف.. جورج وسوف يكشف موعد حفله المقبل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن تعرض المطرب اللبناني جورج وسوف لأزمة صحية شديدة، نقل على أثرها لأحد المستشفيات.

روج الفنان جورج وسوف لـ أحدث حفلاته الغنائية، والمقرر إقامتها يوم ٢٨ من الشهر الجاري في دبي.

ونشر "أبو ديع"، بوستر حفله المرتقب في دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقًا، وكتب: "محطتنا المقبلة في دبي.. يوم ٢٨ يونيو".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول دخول جورج وسوف المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة ، بعد تعرضه لنزيف حاد في الأنف، نتيجة لارتفاع في ضغط الدم، وفقًا لما نشرته بعض الصحف اللبنانية.

اقرأ أيضا..
صديق سمير صبري: أبناء عمه لم يزوروه في المستشفى خلال فترة مرضه

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا